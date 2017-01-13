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Экипаж "МАЗа" вышел на шестое место на "Дакаре"
14.01.2017 14:05 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 14 января. Белорусский экипаж под управлением Александра Василевского показал на 11-м этапе ралли-рейда "Дакар-2017" десятое время, поднявшись в общем зачете на шестое место, сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды "МАЗ-СПОРТавто".
Предпоследний спецучасток протяженностью около 300 км включал как бездорожье с дюнами, так и скоростные участки. Наиболее удачно среди белорусов этап прошел экипаж под управлением Александра Василевского, потратив 4 часа 25 минут и попав в первую десятку. Победителем заезда стал камазовец Эдуард Николаев, который опередил белорусов почти на 29 минут. На втором месте оказался выступающий на грузовике Iveco аргентинский гонщик Федерико Виллагра, на третьем — россиянин Айрат Мардеев.
В общем зачете Василевский поднялся на шестое место и теперь проигрывает лидеру гонки Николаеву 2 часа 32 минуты. Второе место в турнирной таблице занимает Дмитрий Сотников, третье — голландец Жерар де Рой на Iveco.
"МАЗ" Сергея Вязовича столкнутся с техническими трудностями на трассе, в результате чего потратил на ее прохождение 5 часов 28 минут и показал 18-й результат. Его отставание от победителя заезда составило без малого 1 час 32 минуты. В генеральной классификации экипаж сохраняет 13-ю позицию и проигрывает российскому гонщику 5 часов 9 минут.
Экипаж под управлением Алексея Вишневского проехал спецучасток за 5 часов 23 минуты, заняв 16-е место. Разница с лучшим временем на этапе превысила 1 час 26 минут. В абсолютном зачете экипаж поднялся на 19-е место и отстает от лидера гонки на 11 часов 44 минуты.
"Маршрут предпоследнего этапа оказался непростым, было много бездорожья и внешних препятствий. И хотя два экипажа прошли трассу не так, как планировали, мастерство пилота показал Александр Василевский, который в уверенном темпе добрался до финиша и даже повысил свои позиции в общем зачете", — отметили в команде "МАЗ-СПОРТавто".
БелаПАН.
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Минск, 14 января. Белорусский экипаж под управлением Александра Василевского показал на 11-м этапе ралли-рейда "Дакар-2017" десятое время, поднявшись в общем...
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