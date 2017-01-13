Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в интервью Тьерри Анри ответил на вопрос о том, кто лучше – Жозе Моуринью («МЮ») или Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

- Жозе или Пеп?

- Два великих тренера, два разных человека. У меня была возможность работать с обоими.

Я побеждал с обоими, но один стимулирует меня больше, чем другой, – сказал Ибрагимович.