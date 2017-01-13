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Златан Ибрагимович: «Моуринью и Гвардиола – два великих тренера, но один стимулирует меня больше»
14.01.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в интервью Тьерри Анри ответил на вопрос о том, кто лучше – Жозе Моуринью («МЮ») или Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
- Жозе или Пеп?
- Два великих тренера, два разных человека. У меня была возможность работать с обоими.
Я побеждал с обоими, но один стимулирует меня больше, чем другой, – сказал Ибрагимович.
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович в интервью Тьерри Анри ответил на вопрос о том, кто лучше – Жозе Моуринью («МЮ») или Хосеп Гвардиола («Манчестер...
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