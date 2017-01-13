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Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Логинов победил, Воробей промахнулся 13 раз и занял 77-е место
14.01.2017 14:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский биатлонист Александр Логинов сегодня на этапе Кубка IBU в немецком Арбере выиграл индивидуальную гонку.
Кубок IBU
5-й этап
Арбер, Германия
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Александр Логинов (Россия) – 58.05,2 (2+2+0+0)
* Белорусские биатлонисты Александр Дорожко и Виктор Кривко не стартовали из-за болезни.
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Российский биатлонист Александр Логинов сегодня на этапе Кубка IBU в немецком Арбере выиграл индивидуальную гонку.
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