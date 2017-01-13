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Кубок IBU. Индивидуальная гонка. Логинов победил, Воробей промахнулся 13 раз и занял 77-е место

14.01.2017 14:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский биатлонист Александр Логинов сегодня на этапе Кубка IBU в немецком Арбере выиграл индивидуальную гонку.

Кубок IBU

5-й этап

Арбер, Германия

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Александр Логинов (Россия) – 58.05,2 (2+2+0+0)
2. Жереми Финелю (Швейцария) – 1.12,2 (1+1+0+0)
3. Михаил Клечеров (Болгария) – 2.08,4 (1+1+0+1)
4. Александр Жирный (Украина) – 2.29,1 (0+1+0+1)
5. Томаш Крупчик (Чехия) – 2.29,1 (0+1+1+1)
6. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 3.04,2 (0+2+1+2)
7. Алексей Волков (Россия) – 3.08,8 (1+1+2+1)...
50. Роман Малуха (Беларусь) – 7.48,9 (1+3+0+1) 
74. Евгений Липай (Беларусь) – 11:54.8 (2+4+2+1)
77. Максим Воробей (Беларусь) – 13:14.8 (3+4+4+2) 

* Белорусские биатлонисты Александр Дорожко и Виктор Кривко не стартовали из-за болезни.

 
 
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Российский биатлонист Александр Логинов сегодня на этапе Кубка IBU в немецком Арбере выиграл индивидуальную гонку.

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