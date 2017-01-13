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Конте во время ссоры с Костой крикнул игроку: «Отправляйся в Китай»

14.01.2017 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны детали конфликта главного тренера «Челси» Антонио Конте с нападающим Диего Костой.

28-летний футболист сборной Испании не тренировался с лондонской командой на протяжении трех дней, узнав о том, что один из китайских клубов предлагает ему зарплату 30 миллионов фунтов в год.

В преддверии матча 21-го тура АПЛ с «Лестером» Коста вступил в полемику с двумя тренерами «Челси» по физподготовке. Конте встал на сторону своих ассистентов и вывел игрока из состава.

Во время ссоры с Костой итальянский тренер крикнул ему: «Отправляйся в Китай», сообщает Sky Sports cо ссылкой на Sky Italia.

Владелец «Челси» Роман Абрамович не хочет продавать Косту, контракт которого с клубом рассчитан еще на 2,5 года.

Диего Коста, с 14 голами лидирующий в гонке бомбардиров АПЛ, написал в своем инстаграме: «Вперед, «Челси».

 
 
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Стали известны детали конфликта главного тренера «Челси» Антонио Конте с нападающим Диего Костой.

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