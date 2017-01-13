﻿ Минское "Динамо" выиграло по буллитам у пекинского "Куньлуня" в матче чемпионата КХЛ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минское "Динамо" выиграло по буллитам у пекинского "Куньлуня" в матче чемпионата КХЛ

14.01.2017 15:22 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 14 января. В чемпионате Континентальной хоккейной лиги после трех поражений подряд минское "Динамо" выиграло по буллитам у китайского "Куньлуня" — 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, буллиты — 2:0). Встреча прошла 14 января в Пекине.

Шайбы забросили:

у гостей — Фредрик Петтерссон (16.38, в большинстве, ассистенты — Мэтт Эллисон, Марк-Андре Граньяни), Евгений Лисовец (34.55, в большинстве, Александр Павлович, Сергей Костицын);

у хозяев — Шон Коллинз (10.00, в меньшинстве, Чед Рау), Томми Тайми (17.07, Чед Рау).

Буллиты: 0:0 — Дамьен Флёри ("Куньлунь") (вратарь парировал), 1:0 — Фредрик Петтерссон, 1:0 — Йонас Энлунд (вратарь парировал), 2:0 — Аарон Палушай.

Штрафное время: 10 — 14 (Шинкевич, 26.04, Петтерссон, 37.12, Граборенко, 38.42, Граньяни, 54.33, Палушай, 57.12 — командный штраф, 9.48, Коллинз, 14.38, Саллинен, 31.05 (4 мин), Бакош, 37.32, Яласваара, 38.42, Марцинко, 41.09).

"Динамо" взяло реванш за поражение от китайской команды на своей площадке 10 ноября (3:4).

После 47 матчей белорусский клуб с 79 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (21 победа в основное время, 2 — в овертайме, 4 — по буллитам, 16 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 127-118).

Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 39 (13+26), Матерухин — 31 (21+10), Клинкхаммер — 30 (16+14), Граньяни — 25 (1+24), Степанов — 24 (13+11), С.Костицын — 22 (4+18), Павлович — 17 (8+9), Лисовец — 16 (5+11), Ковыршин — 15 (7+8), Комаров — 10 (6+4), Кулаков — 10 (4+6), Бэйлен — 9 (4+5), Лингле — 8 (0+8), Гаврус — 7 (5+2), Шинкевич — 7 (3+4), Стась — 7 (2+5), Дрозд — 5 (1+4), Амброжейчик — 4 (3+1), Китаров, Устиненко — по 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Петтерссон — 3 (3+0), Коробов, Палушай — по 3 (1+2), Готовец — 3 (0+3), Граборенко, Скривенс — по 2 (0+2), Волков, Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).

Заключительный матч географически самой дальней выездной серии "Динамо" проведет 16 января против владивостокского "Адмирала".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 14 января. В чемпионате Континентальной хоккейной лиги после трех поражений подряд минское "Динамо" выиграло по буллитам у китайского "Куньлуня" — 3:2 (1:2, 1:0, 0:0,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Конте во время ссоры с Костой крикнул игроку: «Отправляйся в Китай»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика