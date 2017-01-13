|
Минское "Динамо" выиграло по буллитам у пекинского "Куньлуня" в матче чемпионата КХЛ
14.01.2017 15:22 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 14 января. В чемпионате Континентальной хоккейной лиги после трех поражений подряд минское "Динамо" выиграло по буллитам у китайского "Куньлуня" — 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, буллиты — 2:0). Встреча прошла 14 января в Пекине.
Шайбы забросили:
у гостей — Фредрик Петтерссон (16.38, в большинстве, ассистенты — Мэтт Эллисон, Марк-Андре Граньяни), Евгений Лисовец (34.55, в большинстве, Александр Павлович, Сергей Костицын);
у хозяев — Шон Коллинз (10.00, в меньшинстве, Чед Рау), Томми Тайми (17.07, Чед Рау).
Буллиты: 0:0 — Дамьен Флёри ("Куньлунь") (вратарь парировал), 1:0 — Фредрик Петтерссон, 1:0 — Йонас Энлунд (вратарь парировал), 2:0 — Аарон Палушай.
Штрафное время: 10 — 14 (Шинкевич, 26.04, Петтерссон, 37.12, Граборенко, 38.42, Граньяни, 54.33, Палушай, 57.12 — командный штраф, 9.48, Коллинз, 14.38, Саллинен, 31.05 (4 мин), Бакош, 37.32, Яласваара, 38.42, Марцинко, 41.09).
"Динамо" взяло реванш за поражение от китайской команды на своей площадке 10 ноября (3:4).
После 47 матчей белорусский клуб с 79 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции (21 победа в основное время, 2 — в овертайме, 4 — по буллитам, 16 поражений в основное время, 2 — в овертайме, 2 — по буллитам, разница шайб 127-118).
Бомбардиры (гол+пас): Эллисон — 39 (13+26), Матерухин — 31 (21+10), Клинкхаммер — 30 (16+14), Граньяни — 25 (1+24), Степанов — 24 (13+11), С.Костицын — 22 (4+18), Павлович — 17 (8+9), Лисовец — 16 (5+11), Ковыршин — 15 (7+8), Комаров — 10 (6+4), Кулаков — 10 (4+6), Бэйлен — 9 (4+5), Лингле — 8 (0+8), Гаврус — 7 (5+2), Шинкевич — 7 (3+4), Стась — 7 (2+5), Дрозд — 5 (1+4), Амброжейчик — 4 (3+1), Китаров, Устиненко — по 4 (1+3), Краичек, Хенкель — по 4 (0+4), Петтерссон — 3 (3+0), Коробов, Палушай — по 3 (1+2), Готовец — 3 (0+3), Граборенко, Скривенс — по 2 (0+2), Волков, Карабань, Улльстрём — по 1 (0+1).
Заключительный матч географически самой дальней выездной серии "Динамо" проведет 16 января против владивостокского "Адмирала".
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 14 января. В чемпионате Континентальной хоккейной лиги после трех поражений подряд минское "Динамо" выиграло по буллитам у китайского "Куньлуня" — 3:2 (1:2, 1:0, 0:0,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии