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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить за Белотти 100 млн евро, а игроку – 15 млн в год
14.01.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Китае.
Интерес к 23-летнему форварду сборной Италии проявляет «Тяньцзинь Цюаньцзянь», возглавляемый Фабио Каннаваро.
Китайский клуб готов активировать сумму оступных в контракте Белотти, которая составляет 100 миллионов евро, информирует Sport Mediaset со ссылкой на Tuttosport.
Зарплата Белотти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» может вырасти в десять раз – до 15 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что «Торино» отказался продавать Белотти в «Арсенал» за 65 миллионов евро.
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Китае.
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