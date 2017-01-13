﻿ «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить за Белотти 100 млн евро, а игроку – 15 млн в год. 21.by
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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить за Белотти 100 млн евро, а игроку – 15 млн в год

14.01.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Китае.

Интерес к 23-летнему форварду сборной Италии проявляет «Тяньцзинь Цюаньцзянь», возглавляемый Фабио Каннаваро.

Китайский клуб готов активировать сумму оступных в контракте Белотти, которая составляет 100 миллионов евро, информирует Sport Mediaset со ссылкой на Tuttosport.

Зарплата Белотти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» может вырасти в десять раз – до 15 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Торино» отказался продавать Белотти в «Арсенал» за 65 миллионов евро.

 

 
 
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Китае.

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