Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Китае.

Интерес к 23-летнему форварду сборной Италии проявляет «Тяньцзинь Цюаньцзянь», возглавляемый Фабио Каннаваро.

Китайский клуб готов активировать сумму оступных в контракте Белотти, которая составляет 100 миллионов евро, информирует Sport Mediaset со ссылкой на Tuttosport.

Зарплата Белотти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» может вырасти в десять раз – до 15 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Торино» отказался продавать Белотти в «Арсенал» за 65 миллионов евро.