Владелец минского бара «4-4-2», располагающегося на улице Зыбицкой, Максим Старцев рассказал о том, что заведение может показывать матчи чемпионата Беларуси.

– Будет ли трансляция чемпионата Беларуси? По крайней мере, «классико», потому что матчи БАТЭ — «Динамо» обсуждают всегда и все. Но мы бы хотели устроить здесь дружный фан-клуб команды «Крумкачы», а еще в баре обязательно появится что-нибудь связанное с Валентином Белькевичем.

— А что насчет конкуренции среди баров на улице Зыбицкой?

— Вся Зыбицкая варится в одном котле, считаю, нам нужно общаться друг с другом, помогать советами. Летом, я уверен, Зыбицкая не сможет вместить всех желающих. Так что нужно дружить и друг друга дополнять. Мы все радеем за одно дело: хотим делать людям хорошо и зарабатывать на этом деньги, – сказал Старцев.