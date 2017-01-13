﻿ Владелец бара «4-4-2» Старцев: «Хотели бы устроить у нас дружный фан-клуб команды «Крумкачы». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Владелец бара «4-4-2» Старцев: «Хотели бы устроить у нас дружный фан-клуб команды «Крумкачы»

14.01.2017 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Владелец минского бара «4-4-2», располагающегося на улице Зыбицкой, Максим Старцев рассказал о том, что заведение может показывать матчи чемпионата Беларуси.

– Будет ли трансляция чемпионата Беларуси? По крайней мере, «классико», потому что матчи БАТЭ — «Динамо» обсуждают всегда и все. Но мы бы хотели устроить здесь дружный фан-клуб команды «Крумкачы», а еще в баре обязательно появится что-нибудь связанное с Валентином Белькевичем.

— А что насчет конкуренции среди баров на улице Зыбицкой?

— Вся Зыбицкая варится в одном котле, считаю, нам нужно общаться друг с другом, помогать советами. Летом, я уверен, Зыбицкая не сможет вместить всех желающих. Так что нужно дружить и друг друга дополнять. Мы все радеем за одно дело: хотим делать людям хорошо и зарабатывать на этом деньги, – сказал Старцев.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владелец минского бара «4-4-2», располагающегося на улице Зыбицкой, Максим Старцев рассказал о том, что заведение может показывать матчи чемпионата Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское "Динамо" выиграло по буллитам у пекинского "Куньлуня" в матче чемпионата КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика