Директор по развитию хоккеистов «Чикаго» Барри Смит поделился мыслями о форварде «Сибири» Максиме Шалунове.

«Мы в Чикаго» очень довольны прогрессом Шалунова в последние два года. Он много забивает, является лидером своей команды. Макс прибавил во всех компонентах игры. Сегодня это игрок с другим сознанием, и мы очень этому рады.

В пятницу мы поговорили с Шалуновым. Я сказал, что «Чикаго» готов вернуть его, только если в составе основной команды будет место. Мы не хотим, чтобы Макс играл в фарм-клубе.

У Чикаго» нет цели выдернуть Шалунова из России. Ему лучше продолжать расти здесь, чем играть за фарм-клуб. Повторю, нам нужно будет посмотреть, есть ли для Макса место в основной команде, и тогда уже примем по нему решение», – сказал американец.