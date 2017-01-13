﻿ Крэйг Вудкрофт: «Доволен тем, что команда не опустила руки и дважды смогла сравнять счет». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Крэйг Вудкрофт: «Доволен тем, что команда не опустила руки и дважды смогла сравнять счет»

14.01.2017 16:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Куньлунь» (3:2 Б).

– Мы знали, что «Куньлунь» – тяжелый соперник. Это команда с большим мастерством и хорошим тренером. Сегодня нам было необходимо сыграть очень дисциплинированно. Думаю, нам это удалось.

Мы смогли лимитировать атакующую активность хозяев, но по ходу встречи пришлось дважды догонять оппонентов в счете. Я доволен тем, что команда не опустила руки и дважды смогла сравнять счет. В буллитах могло случиться всякое, сегодня повезло нам, – сказал Вудкрофт.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Куньлунь» (3:2 Б).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить за Белотти 100 млн евро, а игроку – 15 млн в год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика