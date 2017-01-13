Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Куньлунь» (3:2 Б).

– Мы знали, что «Куньлунь» – тяжелый соперник. Это команда с большим мастерством и хорошим тренером. Сегодня нам было необходимо сыграть очень дисциплинированно. Думаю, нам это удалось.

Мы смогли лимитировать атакующую активность хозяев, но по ходу встречи пришлось дважды догонять оппонентов в счете. Я доволен тем, что команда не опустила руки и дважды смогла сравнять счет. В буллитах могло случиться всякое, сегодня повезло нам, – сказал Вудкрофт.