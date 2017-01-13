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Владельцем помещения, в котором расположился бар «4-4-2», является Вячеслав Глеб
14.01.2017 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владелец минского бара «4-4-2», располагающегося на улице Зыбицкой, Максим Старцев рассказал, что помещение, в котором находится заведение, принадлежит футболисту Вячеславу Глебу.
— Когда мы упустили уже несколько мест, я ходил здесь, ходил, увидел объявление о сдаче в аренду, позвонил, как выяснилось — Славе Глебу, который оказался просто офигенным мужиком. Так здесь и остановились, – сказал Старцев.
Вячеслав Глеб подтвердил, что является собственником помещения, в котором расположился новый бар.
— Врать не буду: на такое место было очень много претендентов. Я выбирал из четырех — все были готовы подписывать документы. Максим и его идея спортивного бара понравились больше всего, потому что реально хороших спортбаров у нас не так и много. Я ловил себя на мысли, что когда мы с братом и друзьями хотим куда-то сходить и посмотреть футбол, особо некуда. Теперь такое место будет, и мы сможем туда прийти, если, конечно, будут свободные места, — сказал Вячеслав.
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Владелец минского бара «4-4-2», располагающегося на улице Зыбицкой, Максим Старцев рассказал, что помещение, в котором находится заведение, принадлежит футболисту...
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