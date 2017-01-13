﻿ Игроки «Челси» посоветовали Косте извиниться за ссору и отказаться от трансфера в Китай. 21.by
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Игроки «Челси» посоветовали Косте извиниться за ссору и отказаться от трансфера в Китай

14.01.2017 17:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Партнеры форварда Диего Косты по «Челси» переговорили с игроком после его ссоры с главным тренером команды Антонио Конте.

Игроки «Челси» посоветовали 28-летнему форварду сборной Испании извиниться за свое поведение и отказаться от трансфера в Китай.

По мнению футболистов лондонского клуба, Коста сейчас должен сосредоточиться на том, чтобы помочь «Челси» выиграть чемпионский титул и уйти летом, если он все еще будет недоволен положением дел в команде.

Диего Коста в пятницу вечером написал в своем инстаграме: «Вперед, «Челси». Эту запись оценили капитан «Челси» Джон Терри и хавбек Франсеск Фабрегас, которые прикладывают больше всех усилий вразумить игрока.

Ранее стало известно, что Коста три дня не тренировался с лондонцами, узнав о предложении китайской команды, готовой платит ему 30 миллионов фунтов в год.

Перед матчем 21-го тура АПЛ с «Лестером» Коста поругался с тренерами «Челси» по физподготовке. Антонио Конте встал на сторону своих ассистентов и во время ссоры с Костой крикнул ему: «Езжай в Китай». Игрок не заявлен на ближайший матч.

Владелец «Челси» Роман Абрамович не хочет продавать игрока, контракт которого с клубом рассчитан еще на 2,5 года.

 
 
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Партнеры форварда Диего Косты по «Челси» переговорили с игроком после его ссоры с главным тренером команды Антонио Конте.

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