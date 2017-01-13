|
Мемориал Гранаткина (U-18). Матчи за 9-16 места. Беларусь против Таджикистана
14.01.2017 17:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мемориал Гранаткина (U-18)
Матчи за 9-16 места
Первый раунд
Беларусь U-18 – Таджикистан U-18 0:0 (0:0, второй тайм)
14 января, 16.30
Беларусь: Лазовский, Бетеня Малькевич, Пилиповец, Старостин, Альшаник, Волков, Ксенофонтов, Свирепа, Сень, Шевченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мемориал Гранаткина (U-18) Матчи за 9-16 места Первый раунд Беларусь U-18 – Таджикистан U-18 0:0 (0:0, второй тайм) 14 января, 16.30.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии