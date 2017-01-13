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"Зубры" по буллитам обыграли в гостях "Куньлунь" в матче КХЛ

14.01.2017 17:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 янв — Sputnik. Игроки минского "Динамо" победили соперников из китайского "Куньлуня" в гостевом матче в субботу в Пекине в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Дэйва Льюиса победили со счетом 3:2, обыграв хоккеистов китайского клуба в серии буллитов 

"Зубры" по буллитам обыграли в гостях "Куньлунь" в матче КХЛ
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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(2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). Ранее на встрече в "Минск-Арене" 10 ноября "зубры" уступили игрокам "Куньлуня" со счетом 3:4.

В субботнем матче у "динамовцев" отличились Фредерик Петтерссон (16-я и 65-я минуты), Евгений Лисовец (34). У соперников отличились Шон Коллинз (10) и Томми Тайми (17).

Завершат выездную серию "зубры" 16 января во Владивостоке на встрече с "Адмиралом". В турнирной таблице Западной конференции минский хоккейный клуб занимает шестое место с 79-ю очками.

 
Теги: Минск
 
 
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Подопечные Дэйва Льюиса в турнирной таблице с 79-ю очками обосновались на шестом месте.

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