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"Зубры" по буллитам обыграли в гостях "Куньлунь" в матче КХЛ
14.01.2017 17:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв — Sputnik. Игроки минского "Динамо" победили соперников из китайского "Куньлуня" в гостевом матче в субботу в Пекине в рамках Континентальной хоккейной лиги.
Подопечные Дэйва Льюиса победили со счетом 3:2, обыграв хоккеистов китайского клуба в серии буллитов
В субботнем матче у "динамовцев" отличились Фредерик Петтерссон (16-я и 65-я минуты), Евгений Лисовец (34). У соперников отличились Шон Коллинз (10) и Томми Тайми (17).
Завершат выездную серию "зубры" 16 января во Владивостоке на встрече с "Адмиралом". В турнирной таблице Западной конференции минский хоккейный клуб занимает шестое место с 79-ю очками.
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Подопечные Дэйва Льюиса в турнирной таблице с 79-ю очками обосновались на шестом месте.
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