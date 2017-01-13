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«Дакар-2017». 6-е место экипажа Василевского в общем зачете стало рекордным для белорусов

14.01.2017 18:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские гонщики показали на ралли-рейде «Дакар-2017» лучший результат за всю историю своих выступлений. Экипаж под управлением Александра Василевского побил предыдущий рекорд мазовской команды и закончил марафон на шестом месте.

Напомним, лучшее время на последнем этапе среди белорусов показал МАЗ Сергея Вязовича, который занял третье место. Его время – 35 минут, а отставание от победителя – 44 секунды. Первое и второе места на ралли-заезде достались камазовским экипажам под управлением Эдуарда Николаева и Айрата Мардеева.

Экипаж под управлением Александра Василевского финишировал девятым, потратив на трассе 37 минут и отстав от лидера на две с половиной минуты. МАЗ Алексея Вишневского пришел к финишу 17-м, оставив на спецучастке 39 минут и потеряв почти на 5 минут больше победителя этапа.

Чемпионом ралли-рейда «Дакара-2017» стал экипаж под управлением Эдуарда Николаева. МАЗ Александра Василевского, заняв шестую сточку, уступил ему примерно 2 часа 35 минут.

Мазовский экипаж под управлением Сергея Вязовича в общем зачете занял 13-ую позицию. Победителю ралли он проиграл 5 часов 10 минут. Для попадания в первую десятку ему не хватило около 76 минут.

МАЗ Алексея Вишневского завершил ралли-рейд на 21-м месте. Его отставание от чемпиона составило 11 часов 49 минут.

Минский автозавод участвовал в марафоне «Дакар» в шестой раз. Ралли-рейд прошел по территориям сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составила порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли приняли участие 50 экипажей, а до финиша доехали 42 машины.

 
 
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Белорусские гонщики показали на ралли-рейде «Дакар-2017» лучший результат за всю историю своих выступлений.

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