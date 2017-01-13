МИНСК, 14 янв — Sputnik. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла в субботу женский спринт на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Мякяряйнен преодолела 7,5-километровую дистанцию гонки за 20 минут и 51,8 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второй финишировала чешская спортсменка Габриэла Коукалова, не допустившая промахов и отставшая от победительницы на 22 секунды. Третье место заняла немка Лаура Дальмайер, она также поразила все мишени.

Лучшая из белорусок, стартовавших в спринте, Дарья Домрачева, в гонке финишировала 13-й с одним промахом. Надежда Скардино без промахов закончила гонку 25-й, Ирина Кривко (один промах) — 44-я, Кристина Ильченко (три промаха) — 88-я, Надежда Писарева (пять промахов) — 95-я.

Всего в женском спринте стартовало 104 участницы.

В воскресенье в Рупольдинге пройдет женская гонка преследования.