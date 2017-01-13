﻿ Александр Медведев: «Почему бы не вернуть Кубок надежды, предусмотрев преференции для победителя?». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Медведев: «Почему бы не вернуть Кубок надежды, предусмотрев преференции для победителя?»

14.01.2017 19:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев поделился идеями.

«Кубок надежды, как показывает время, был не таким плохим турниром. Те, кто его выигрывали, выстреливали на следующий сезон, попадали в плей-офф. Благодаря турниру продолжался хоккейный сезон, болельщики видели свои команды. Да и для игроков это лучше, чем просто тренироваться.

Конечно, в нынешней экономической ситуации провести Кубок надежды будет непросто. Но можно подумать о формате турнира. Например, по региональному принципу. Стимул не обязательно должен быть денежным. Почему бы, например, победителю Кубка надежды не сделать определенные преференции по календарю на следующий сезон?

Пока о возвращении драфта в КХЛ речи не идет. Но я, член совета директоров, подниму этот вопрос. Это не только ярмарка, но и рейтингование. Молодым игрокам важно знать, какое место они занимают в иерархии.

Я буду выходить с определенными предложениями. Вячеслав Фетисов почему-то свою работу до завершения не довел», – сказал функционер.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев поделился идеями.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Домрачева финишировала 13-й в спринте в Рупольдинге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика