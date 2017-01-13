Член совета директоров СКА и КХЛ Александр Медведев поделился идеями.

«Кубок надежды, как показывает время, был не таким плохим турниром. Те, кто его выигрывали, выстреливали на следующий сезон, попадали в плей-офф. Благодаря турниру продолжался хоккейный сезон, болельщики видели свои команды. Да и для игроков это лучше, чем просто тренироваться.

Конечно, в нынешней экономической ситуации провести Кубок надежды будет непросто. Но можно подумать о формате турнира. Например, по региональному принципу. Стимул не обязательно должен быть денежным. Почему бы, например, победителю Кубка надежды не сделать определенные преференции по календарю на следующий сезон?



Пока о возвращении драфта в КХЛ речи не идет. Но я, член совета директоров, подниму этот вопрос. Это не только ярмарка, но и рейтингование. Молодым игрокам важно знать, какое место они занимают в иерархии.

Я буду выходить с определенными предложениями. Вячеслав Фетисов почему-то свою работу до завершения не довел», – сказал функционер.