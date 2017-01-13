ГОМЕЛЬ, 14 янв — Sputnik. Областные соревнования "Гомельская лыжня — 2017" прошли во время празднования Всемирного дня снега в Гомеле.

В заречной зоне было проложено несколько дистанций для участников трех возрастных категорий. Ближе к реке накатали 500-метровую лыжню для первых лиц города и области. В этой гонке возраст значения не имел, допуском на старт были должность и лыжи.

Vip-заезд по традиции собрал много болельщиков.

"Всегда интересно, кто из наших начальников в лучшей спортивной форме. Мы в своем шефе не сомневаемся, он обязательно войдет в тройку лучших", — поделились уверенностью еще до старта коллеги начальника областного управления образования Сергея Порошина. И не ошиблись — Сергей Иванович финишировал с "бронзовым" результатом.

На вторую ступень пьедестала поднялся начальник областной налоговой инспекции Владимир Девойно. "Золото" — у заместителя начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Александра Гуцко. В эти дни он исполняет обязанности начальника, поэтому и оказался среди участников vip-заезда.

По словам победителя, выиграть в этой гонке было несложно. Дистанция маленькая, можно сказать, для слабаков. А учитывая, что Александр Гуцко в юношестве занимался легкой атлетикой, на пятистах метрах даже не вспотел.

"Я люблю лыжный спорт. Дома есть лыжи, но с учетом службы не часто их достаю. Выиграть эти соревнования приятно, но не совсем серьезно. Вот для республиканской лыжни в Раубичах уровень подготовки нужен гораздо выше, поэтому в конце января от нашего управления на главную лыжню страны поедут лучшие", — признался Гуцко.

В vip-заезде единственной женщиной оказалась Ольга Доценко, заместитель главы администрации Центрального района Гомеля.