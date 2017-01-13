﻿ Алексей Легчилин: «Слышал о непростых отношениях болельщиков «Немана» и брестского «Динамо», но не предаю таким разговорам особого значения». 21.by
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Алексей Легчилин: «Слышал о непростых отношениях болельщиков «Немана» и брестского «Динамо», но не предаю таким разговорам особого значения»

14.01.2017 19:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник брестского «Динамо» Алексей Легчилин поделился первыми впечатлениями о команде.

– Впечатления исключительно положительные. Все ребята на позитиве, хотя со многими мне только предстоит познакомиться поближе.

- Как узнал об интересе «Динамо-Брест»? Долго ли шли переговоры?

– Узнал от агента, с которым мы посовещались, все обдумали. Потом созвонился с главным тренером и подписал контракт.

- Чем руководствовался, когда принимал решение о переходе?

– Желанием побеждать. Здесь есть амбициозная команда, отличные болельщики, да и сам город очень красивый. В общем, все условия для роста и решения самых высоких задач.

- Теперь ты, уроженец Гродно, будешь играть в «Динамо-Брест». Некоторые болельщики «Немана» не слишком довольны таким поворотом. Как относишься к этому?

– Слышал о непростых отношениях болельщиков двух команд, но не предаю таким разговорам особого значения. Главное, что друзья и близкие поддержали мой выбор. Сейчас мне с семьей будет комфортнее в Бресте, но Гродно навсегда останется в моем сердце как город, где я вырос и начал заниматься футболом.

- Как отметил новый год и поддержвал форму в празничные дни?

– Все новогодние праздники работал над собой, а не просто лежал без дела. Отметили спокойно, в кругу семьи, – сказал Легчилин.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Полузащитник брестского «Динамо» Алексей Легчилин поделился первыми впечатлениями о команде.

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