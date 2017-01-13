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Кубок Африки. 1-й тур. Габон против Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо – Камерун и другие матчи

14.01.2017 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 1-м туре группового этапа Кубка Африки сборная Буркина-Фасо сыграет с командой Камеруна, сборная Туниса – с командой Сенегала, сборная Кот-д′Ивуара встретится с командой Того.

Кубок Африки

1-й тур

Группа А

Габон – Гвинея-Бисау 0:0 (перерыв)
Дата проведения
14 января, 19.00, «Стад д’Ангондже»
превью матча онлайн статистика
ГабонОвоно, Аппиндангойе, Манга, Обианг, Палюн, Буанга, Танджигора, Ндонг, Лемина, Обамеянг, Эвуна.
Гвинея-БисауЖонаш, Жуари, Соареш, Дабо, Рудинилсон, Зезинью, Силва, Нани, Франсишку, Жоау Мариу, Камара.
Буркина-Фасо – Камерун
Дата проведения
14 января, 22.00, «Стад д’Ангондже»
превью матча онлайн статистика

Группа В

Алжир – Зимбабве
Дата проведения
15 января, 19.00, «Стад де Франсвиль»
превью матча онлайн статистика
Тунис – Сенегал
Дата проведения
15 января, 22.00, «Стад де Франсвиль»
превью матча онлайн статистика

Группа С

Кот-д`Ивуар – Того
Дата проведения
16 января, 19.00, «Стад д`Ойем»
превью матча онлайн статистика
ДР Конго – Марокко
Дата проведения
16 января, 22.00, «Стад д`Ойем»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Гана – Уганда
Дата проведения
17 января, 19.00, «Стад де Порт-Жантиль»
превью матча онлайн статистика
Мали – Египет
Дата проведения
17 января, 22.00, «Стад де Порт-Жантиль»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В 1-м туре группового этапа Кубка Африки сборная Буркина-Фасо сыграет с командой Камеруна, сборная Туниса – с командой Сенегала, сборная Кот-д′Ивуара встретится с...

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