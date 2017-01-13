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Кубок Африки. 1-й тур. Габон против Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо – Камерун и другие матчи
14.01.2017 19:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 1-м туре группового этапа Кубка Африки сборная Буркина-Фасо сыграет с командой Камеруна, сборная Туниса – с командой Сенегала, сборная Кот-д′Ивуара встретится с командой Того.
Кубок Африки
1-й тур
Группа А
Группа В
Группа С
Группа D
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 1-м туре группового этапа Кубка Африки сборная Буркина-Фасо сыграет с командой Камеруна, сборная Туниса – с командой Сенегала, сборная Кот-д′Ивуара встретится с...
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