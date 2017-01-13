﻿ ЧМ-2017. Групповой этап. Бразилия обыграла Польшу, Венгрия против Хорватии и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ЧМ-2017. Групповой этап. Бразилия обыграла Польшу, Венгрия против Хорватии и другие матчи

14.01.2017 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Чемпионат мира

Группа А

Бразилия – Польша 28:24 (16:11, 12:13)

Норвегия – Россия – 19.45

Положение команд: Франция – 4 очка (2 матча), Россия – 2 (1), Норвегия – 2 (1), Бразилия – 2 (2), Польша – 0 (2), Япония – 0 (2).

Группа B

Исландия – Словения 25:26 (8:11, 17:15)

Тунис – Испания – 19.45

Ангола – Македония – 22.45

Положение команд: Словения – 4 (2), Испания – 2 (1), Македония – 2 (1), Тунис – 0 (1), Исландия – 0 (2), Ангола – 0 (1).

Группа С

Венгрия – Хорватия – 22.45

Положение команд: Хорватия – 2 (1), Чили – 2 (1), Германия – 2 (1), Беларусь – 0 (1), Венгрия – 0 (1), Саудовская Аравия – 0 (1).

Группа D

Египет – Дания – 22.45

Положение команд: Швеция – 2 (1), Дания – 2 (1), Египет – 2 (1), Катар – 0 (1), Аргентина – 0 (1), Бахрейн – 0 (1).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира Группа А Бразилия – Польша 28:24 (16:11, 12:13) Норвегия – Россия – 19.45 Положение команд: Франция – 4 очка (2 матча), Россия – 2 (1), Норвегия – 2 (1), Бразилия – 2...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок Африки. 1-й тур. Габон против Гвинеи-Бисау, Буркина-Фасо – Камерун и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика