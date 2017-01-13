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ЧМ-2017. Групповой этап. Бразилия обыграла Польшу, Венгрия против Хорватии и другие матчи
14.01.2017 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Группа А
Бразилия – Польша 28:24 (16:11, 12:13)
Норвегия – Россия – 19.45
Положение команд: Франция – 4 очка (2 матча), Россия – 2 (1), Норвегия – 2 (1), Бразилия – 2 (2), Польша – 0 (2), Япония – 0 (2).
Группа B
Исландия – Словения 25:26 (8:11, 17:15)
Тунис – Испания – 19.45
Ангола – Македония – 22.45
Положение команд: Словения – 4 (2), Испания – 2 (1), Македония – 2 (1), Тунис – 0 (1), Исландия – 0 (2), Ангола – 0 (1).
Группа С
Венгрия – Хорватия – 22.45
Положение команд: Хорватия – 2 (1), Чили – 2 (1), Германия – 2 (1), Беларусь – 0 (1), Венгрия – 0 (1), Саудовская Аравия – 0 (1).
Группа D
Египет – Дания – 22.45
Положение команд: Швеция – 2 (1), Дания – 2 (1), Египет – 2 (1), Катар – 0 (1), Аргентина – 0 (1), Бахрейн – 0 (1).
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Чемпионат мира Группа А Бразилия – Польша 28:24 (16:11, 12:13) Норвегия – Россия – 19.45 Положение команд: Франция – 4 очка (2 матча), Россия – 2 (1), Норвегия – 2 (1), Бразилия – 2...
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