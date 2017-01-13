﻿ НФЛ. Дивизионный раунд. «Сиэтл» в гостях у «Атланты», «Нью-Ингленд» примет «Хьюстон». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НФЛ. Дивизионный раунд. «Сиэтл» в гостях у «Атланты», «Нью-Ингленд» примет «Хьюстон»

14.01.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Национальная футбольная лига

Плей-офф

Дивизионный раунд

15 января

Атланта (11-5) – Сиэтл (10-5-1) – 00.35

Нью-Ингленд (14-2) – Хьюстон (9-7) – 04.15

16 января

Даллас (13-3) – Грин-Бэй (10-6) – 00.40

Канзас-Сити (12-4) – Питтсбург (11-5) – 04.20

 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. 

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная футбольная лига Плей-офф Дивизионный раунд 15 января Атланта (11-5) – Сиэтл (10-5-1) – 00.35 Нью-Ингленд (14-2) – Хьюстон (9-7) – 04.15 16 января Даллас (13-3) – Грин-Бэй...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
ЧМ-2017. Групповой этап. Бразилия обыграла Польшу, Венгрия против Хорватии и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика