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НФЛ. Дивизионный раунд. «Сиэтл» в гостях у «Атланты», «Нью-Ингленд» примет «Хьюстон»
14.01.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Национальная футбольная лига
Плей-офф
Дивизионный раунд
15 января
Атланта (11-5) – Сиэтл (10-5-1) – 00.35
Нью-Ингленд (14-2) – Хьюстон (9-7) – 04.15
16 января
Даллас (13-3) – Грин-Бэй (10-6) – 00.40
Канзас-Сити (12-4) – Питтсбург (11-5) – 04.20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Национальная футбольная лига Плей-офф Дивизионный раунд 15 января Атланта (11-5) – Сиэтл (10-5-1) – 00.35 Нью-Ингленд (14-2) – Хьюстон (9-7) – 04.15 16 января Даллас (13-3) – Грин-Бэй...
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