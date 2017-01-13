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За последние 2 года Абрамович вложил в «Челси» 90 млн фунтов
14.01.2017 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
За последние 2 года Роман Абрамович вложил в «Челси» около 90 миллионов фунтов.
Кроме того, Абрамович выплачивал клубу по 1 миллиону фунтов ежегодно за аренду вип-ложи на «Стэмфорд Бридж».
По итогам сезона-2015/16 убыток «Челси» составил 70,6 миллионов фунтов, несмотря на рост доходов до 329,1 миллионов фунтов и прибыль от продажи игроков в 49 миллионов фунтов. Такой размер убытка связан с тем, что клуб заплатил 67 миллионов фунтов компании adidas за расторжение контракта на 6 лет раньше.
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За последние 2 года Роман Абрамович вложил в «Челси» около 90 миллионов фунтов.
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