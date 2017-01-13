Главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-18) Роман Киренкин прокомментировал победу над командой Таджикистана в серии пенальти (0:0, 7:6 пен.) на турнире памяти Гранаткина.

– Признаюсь, нам было тяжело собраться на игру, но ребята молодцы — хоть и обыграли соперника только по пенальти. Не могли не выиграть — у меня сын сегодня родился, и спасибо им за этот подарок! Я доволен тем, что не пропустили в игре, но все же у меня много вопросов к атаке и реализации моментов. Выиграли — и хорошо! Ребятам нужно раскрепоститься, сегодня они играли немного скованно. Как тренеру мне не понятно, почему ребята не следуют нашим установкам, может быть, это боязнь ошибиться. Спасибо им за победу, будем двигаться дальше!

- Мы впервые видим Беларусь, играющей в черной форме. Почему выбран этот цвет, ведь его нет на флаге страны?

– Форму мы поменяли только в этом году. Она выбиралась голосованием, на выбор были даны несколько вариантов. Народ принял дизайн формы, выполненный по национальным мотивам «Белыя Крылы». В нем есть и черный комплект.

- Вы ушли в начале серии пенальти…

– Не мог смотреть на это — и так уже потратил много нервов на бровке. Горишь, переживаешь… Но когда узнал, что первый мяч не забили — нашел силы вернуться, может быть и это помогло.

- Непривычно видеть сборную Беларуси внизу турнирной таблицы. В чем причины?

– Мне казалось, что мы в призы не попадали уже лет девять. Перед турниром мы собрали ребят и провели тестирование, которое показало, что 85% футболистов к играм не готовы. Если говорить о проценте жира в организме, то летом было 8-11%, а к зиме стало 19-22%. Увеличение мешает успевать за более быстрыми и готовыми соперниками — и в этом одна из главных причин нашего нахождения внизу турнирной таблицы.

- Если говорить об оценке игры вашей команды, можете ли вы уже сейчас отметить, какие моменты на турнире удались вашей команде, а какие нет?

– Наверное, все-таки было больше неудачных моментов, чем успешных. Нам еще предстоит детально проанализировать сыгранные матчи. Сейчас анализу своих ошибок мы уделяем не более 40% времени, а в остальном — разбираем соперника и составляем план на игру. Не хватает времени охватить оба этих аспекта подготовки сразу. Неудача — это всегда урок на будущее: приезжая сюда, мы должны быть готовы выполнять требования все вместе, тогда будет результат, — сказал Киренкин.