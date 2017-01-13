|
«Ливерпуль» – на первом месте по чистой прибыли среди клубов Европы
14.01.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ливерпуль» на первом месте по чистой прибыли в финансовом 2015 году, сообщается в ежегодном финансовом отчете УЕФА.
10 европейских клубов с максимальной операционной прибылью:
1. «Манчестер Юнайтед» – € 143 млн
2. «ПСЖ» – € 120 млн
3. «Реал» – € 90 млн
4. «Ливерпуль» – € 86 млн
5. «Арсенал» – € 80 млн
6. «Манчестер Сити» — € 64 млн
7. «Ювентус» — € 59 млн
8. «Барселона» — € 58 млн
9. «Зенит» — € 57 млн
10. «Бернли» — € 54 млн
10 европейских клубов с максимальной чистой прибылью:
1. «Ливерпуль» — € 75 млн
2. «Ньюкасл» — € 43 млн
3. «Реал» — € 42 млн
4. «Лестер» — € 40 млн
5. «Бернли» — € 40 млн
6. «Днепр» — € 33 млн
7. «Реал Сосьедад» — € 30 млн
8. «Динамо» (Киев) — € 30 млн
9. «Зенит» — € 26 млн
10. «Мальме» — € 25 млн
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ливерпуль» на первом месте по чистой прибыли в финансовом 2015 году, сообщается в ежегодном финансовом отчете УЕФА.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии