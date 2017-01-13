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«Ливерпуль» – на первом месте по чистой прибыли среди клубов Европы

14.01.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ливерпуль» на первом месте по чистой прибыли в финансовом 2015 году, сообщается в ежегодном финансовом отчете УЕФА.

10 европейских клубов с максимальной операционной прибылью:

1. «Манчестер Юнайтед» – € 143 млн

2. «ПСЖ» – € 120 млн

3. «Реал» – € 90 млн

4. «Ливерпуль» – € 86 млн

5. «Арсенал» – € 80 млн

6. «Манчестер Сити» — € 64 млн

7. «Ювентус» — € 59 млн

8. «Барселона» — € 58 млн

9. «Зенит» — € 57 млн

10. «Бернли» — € 54 млн

10 европейских клубов с максимальной чистой прибылью:

1. «Ливерпуль» — € 75 млн

2. «Ньюкасл» — € 43 млн

3. «Реал» — € 42 млн

4. «Лестер» — € 40 млн

5. «Бернли» — € 40 млн

6. «Днепр» — € 33 млн

7. «Реал Сосьедад» — € 30 млн

8. «Динамо» (Киев) — € 30 млн

9. «Зенит» — € 26 млн

10. «Мальме» — € 25 млн

 

 
 
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«Ливерпуль» на первом месте по чистой прибыли в финансовом 2015 году, сообщается в ежегодном финансовом отчете УЕФА.

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