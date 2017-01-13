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НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» против «Лейкерс», «Чикаго» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи
14.01.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе состоится дерби между «Клипперс» и «Лейкерс». В Чикаго сойдутся рассчитывающие на попадание в зону плей-офф «Буллс» и «Пеликанс».
НБА
Регулярный чемпионат
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НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» против «Лейкерс», «Чикаго» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи
В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе состоится дерби между «Клипперс» и «Лейкерс».
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