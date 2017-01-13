﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» против «Лейкерс», «Чикаго» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» против «Лейкерс», «Чикаго» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи

14.01.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе состоится дерби между «Клипперс» и «Лейкерс». В Чикаго сойдутся рассчитывающие на попадание в зону плей-офф «Буллс» и «Пеликанс».

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Лейкерс
Дата проведения
14 января, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

Чикаго – Новый Орлеан
Дата проведения
15 января, 01.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

 

Финикс – Сан-Антонио
Дата проведения
15 января, 02.00, «Mexico City Arena»
Онлайн матча Превью

 

Вашингтон – Филадельфия
Дата проведения
15 января, 04.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Превью

 

Юта – Орландо
Дата проведения
15 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

 

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
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В субботу, 14 января, в рамках регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе состоится дерби между «Клипперс» и «Лейкерс».

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