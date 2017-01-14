﻿ «Нанси» – «Бастия». Черник провел четвертый «сухой» матч подряд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Нанси» – «Бастия». Черник провел четвертый «сухой» матч подряд

14.01.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче 20-го тура чемпионата Франции «Нанси» обыграл «Бастию».

Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник провел шестой «сухой» матч в сезоне. Всего три в рамках чемпионата Франции и три в Кубке.

В последних семи матчах вратарь пропустил 1 мяч.

Подробная статистика Черника здесь.

Нанси – Бастия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
14 января, 22.00, «Марсель Пико»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 59 Диа.
НансиЧерник, Кюффо, Дианье, Бадила, Мюратори, Педретти, Диарра, Гиделейе (Пюйо, 66), Диа (Сету, 75), Манданн (Хаджи, 46), Кулибали.
БастияЛека, Сиони, Джику, Маранж (Бенгтссон, 17), Кейта, Мостефа, Каюзак (Нанжис, 70), Даник, Диалло (Нгандо, 61), Сент-Максимен, Кривелли.
Предупреждения:
Гиделейе (24), Диарра (29).
Удаление:
Сент-Максимен (86).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 20-го тура чемпионата Франции «Нанси» обыграл «Бастию».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НБА. Регулярный чемпионат. «Клипперс» против «Лейкерс», «Чикаго» сыграет с «Новым Орлеаном» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика