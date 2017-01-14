В матче 20-го тура чемпионата Франции «Нанси» обыграл «Бастию».

Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник провел шестой «сухой» матч в сезоне. Всего три в рамках чемпионата Франции и три в Кубке.

В последних семи матчах вратарь пропустил 1 мяч.

Подробная статистика Черника здесь .