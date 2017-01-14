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«Нанси» – «Бастия». Черник провел четвертый «сухой» матч подряд
14.01.2017 23:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 20-го тура чемпионата Франции «Нанси» обыграл «Бастию».
Белорусский вратарь «Нанси» Сергей Черник провел шестой «сухой» матч в сезоне. Всего три в рамках чемпионата Франции и три в Кубке.
В последних семи матчах вратарь пропустил 1 мяч.
Подробная статистика Черника
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В матче 20-го тура чемпионата Франции «Нанси» обыграл «Бастию».
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