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Домрачева заняла 13-е место в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

14.01.2017 17:51 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 14 января. Дарья Домрачева заняла 13-е место в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Это лучший личный результат белорусской спортсменки после возвращения в спорт.

Дистанцию 7,5 км она преодолела за 22 минуты 26,6 секунды с одним штрафным кругом (0+1). Домрачева на 1 минуту 34,8 секунды отстала от победительницы, финки Кайсы Мякяряйнен (стреляла без промахов). В тройке лучших также чешка Габриэла Коукалова (+22,0; 0+0) и немка Лаура Дальмайер (+30,1; 0+0).

Надежда Скардино заняла 25-е место (+1.58,9; 0+0), Ирина Кривко — 44-е (+2.36,0; 0+1), Кристина Ильченко — 88-е (+4.20,3; 2+1), Надежда Писарева — 95-е (+4.37,4; 2+3) среди 104 участниц.

В общем зачете Кубка мира впереди Коукалова (533 очка), Дальмайер (512) и Мякяряйнен (508). Скардино на 24-м месте (181), Кривко — на 33-м (114), Дарья Юркевич — на 52-м (48), Домрачева — на 56-м (39), Писарева — на 84-м (2).

15 января, в заключительный день этапа, пройдут гонки преследования.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 января. Дарья Домрачева заняла 13-е место в спринте на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Это лучший личный результат белорусской...

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