﻿ Милевский должен банку «Феррари» за невыплаченный кредит. 21.by
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Милевский должен банку «Феррари» за невыплаченный кредит

15.01.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Тосно» Артем Милевский взял кредит на 1 миллион гривен в «Приватбанке» под залог своего автомобиля «Феррари», который разбил в Турции.

Сообщается, что белорус начал рассчитываться по кредиту, а с июля 2016 года состоялось уже 3 судебных заседания по этому делу.

На днях Голосеевский суд Киева снова рассматривал дело игрока, но Милевский опять его проигнорировал. Приговор по делу перенесен по ходатайству банка.

Следующее заседание состоится 3 февраля.

 
 
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Нападающий «Тосно» Артем Милевский взял кредит на 1 миллион гривен в «Приватбанке» под залог своего автомобиля «Феррари», который разбил в Турции.

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