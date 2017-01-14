Нападающий «Тосно» Артем Милевский взял кредит на 1 миллион гривен в «Приватбанке» под залог своего автомобиля «Феррари», который разбил в Турции.

Сообщается, что белорус начал рассчитываться по кредиту, а с июля 2016 года состоялось уже 3 судебных заседания по этому делу.

На днях Голосеевский суд Киева снова рассматривал дело игрока, но Милевский опять его проигнорировал. Приговор по делу перенесен по ходатайству банка.

Следующее заседание состоится 3 февраля.