﻿ Антонио Конте: «С каждой победой усиливаем давление на своих преследователей». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Антонио Конте: «С каждой победой усиливаем давление на своих преследователей»

15.01.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался после разгрома «Лестера» (3:0) в матче АПЛ.

«Мы провели вторую игру второй половины сезона. Теперь каждой команде очки будут доставаться с огромным трудом. Мы по-прежнему возглавляем таблицу и с каждой победой усиливаем давление на своих преследователей.

Сегодня мы начали матч, уже зная результаты игр «Тоттенхэма» и «Арсенала», что дополнительно давило на нас. В столь непростой ситуации мы должны полагаться на свой опыт. Сейчас нам важно не терять очки.

Сегодня меня не беспокоит ситуация с Костой. Сегодня моя команда показала великолепный футбол и, что более важно, командный дух. Если моя команда крупно и уверенно побеждает на выезде действующего чемпиона, я могу ни о чем не беспокоиться. Я должен отметить работу, которую проделали мои игроки, и сказать, что хочу продолжать вместе идти к победам.

Азар в атаке? Важно всегда иметь запасной план действий. Сегодня нам пришлось играть без выраженного нападающего. Сегодня и ранее против «Борнмута» мы доказали, что можем добиваться успеха при такой расстановке, одержав в обоих случаях крупные победы.

Самое главное, чтобы мы при любых обстоятельствах оставались командой и имели под рукой решения для любых ситуаций. Иногда важно уметь адаптироваться к обстоятельствам», – сказал Конте.

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался после разгрома «Лестера» (3:0) в матче АПЛ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Реал» близок к приобретению Исака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика