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«Реал» близок к приобретению Исака
15.01.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» согласовал с АИК трансфер форварда Александера Исака.
Сообщается, что на следующей неделе мадридский клуб подпишет с 17-летним игроком сборной Швеции 5-летний контракт.
Из-за трансферного запрета со стороны ФИФА «Реал» сможет заявить нападающего только летом.
В борьбе за «нового Ибрагимовича» «Реал» опередил «Баварию», «Ювентус» и «Челси».
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«Реал» согласовал с АИК трансфер форварда Александера Исака.
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