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Российские заключенные готовы делать сувениры для ЧМ-2018
15.01.2017 07:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что готовы производить сувенирную продукцию высокого качества к ЧМ-2018.
«Вопрос производства в уголовной исполнительной системе сувенирной продукции для Чемпионата мира по футболу окончательно не решен. Однако мы готовы сотрудничать в этом направлении с любыми организациями, получившими право на использование соответствующего логотипа», – сообщили в пресс-службе ФСИН.
В год подразделения учреждений исправительной системы реализуют продукции на сумму свыше 33,5 млрд рублей. Номенклатура производимой в учреждениях исправительной системы продукции включает более 100 тысяч наименований.
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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что готовы производить сувенирную продукцию высокого качества к ЧМ-2018.
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