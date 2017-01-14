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Российские заключенные готовы делать сувениры для ЧМ-2018

15.01.2017 07:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что готовы производить сувенирную продукцию высокого качества к ЧМ-2018.

«Вопрос производства в уголовной исполнительной системе сувенирной продукции для Чемпионата мира по футболу окончательно не решен. Однако мы готовы сотрудничать в этом направлении с любыми организациями, получившими право на использование соответствующего логотипа», – сообщили в пресс-службе ФСИН.

В год подразделения учреждений исправительной системы реализуют продукции на сумму свыше 33,5 млрд рублей. Номенклатура производимой в учреждениях исправительной системы продукции включает более 100 тысяч наименований.

 
 
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В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что готовы производить сувенирную продукцию высокого качества к ЧМ-2018.

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