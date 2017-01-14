﻿﻿ Кубок мира. Гонка преследования. Мякяряйнен убежит первой, Акимова – 15-й, Глазырина – 29-й. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кубок мира. Гонка преследования. Мякяряйнен убежит первой, Акимова – 15-й, Глазырина – 29-й

15.01.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

15 января на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет женская гонка преследования. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стартует первой, белоруска Дарья Домрачева – 13-й.

 

Дата проведения
15 января, 16.45
Онлайн гонки

Рупольдинг, Германия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Кайса Мякяряйнен
2  Габриэла Коукалова (Соукалова)
3  Лаура Дальмайер
4  Мари Дорен Абер
5  Доротея Вирер
6  Франциска Хильдебранд
7  Ханна Оберг
8  Галина Вишневская
9  Анаис Бескон
10  Магдалена Гвиздон
11  Юлия Джима
12  Жюстин Бриза
13  Дарья Домрачева
14  Ева Пускарчикова
15  Татьяна Акимова (Семенова)
16  Анна Магнуссон
17  Марте Олсбю
18  Анис Шевалье
19  Тириль Экхофф
20  Федерика Санфилиппо
21  Вероника Виткова
22  Тея Грегорин
23  Анастасия Меркушина
24  Алексия Рунггальдир
25  Надежда Скардино
26  Фаюко Татизаки (Сузуки)
27  Лиза Виттоцци
28  Маркета Давидова
29  Екатерина Глазырина
30  Валентина Семеренко
31  Франциска Пройс
32  Дунья Цдук
33  Сюзан Данкли
34  Ирина Услугина (Трусова)
35  Ванесса Хинц
36  Анастасия Кузьмина
37  Ульяна Кайшева
38  Лиза Тереза Хаузер
39  Марен Хаммершмидт
40  Эмма Нильссон
41  Елена Пидгрушная
42  Селия Эмонье
43  Люция Харватова
44  Ирина Кривко
45  Жюли Симон
46  Анна Кистанова
47  Байба Бендика
48  Ольга Подчуфарова
49  Селина Гаспарин
50  Эмилия Йорданова
51  Муна Брурссон
52  Ирина Варвинец
53  Мириам Гесснер
54  Анна Фролина (Булыгина)
55  Розанна Кроуфорд
56  Меган Хейнике
57  Моника Хойниш
58  Ингрид Ланмарк Тандревольд
59  Аня Эрзен
60  Джулия Рэнсом

 

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 января на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет женская гонка преследования.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок мира. Гонка преследования. Мартен Фуркад стартует первым, Чепелин – 17-м, Бочарников – 57-м
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика