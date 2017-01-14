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Фристайл. Кубок мира. Кушнир выиграл второй этап в сезоне

15.01.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорус Антон Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.

Фристайл

Акробатика

Кубок мира

США, Лейк-Плэсид

Мужчины

1. Антон Кушнир (Беларусь) – 120,36

2. Мак Боханнон (США) – 119,46

3. Максим Буров (Россия) – 107,32...

7. Станислав Гладченко (Беларусь) – 107,73...

9. Максим Густик (Беларусь) – 86,73...

21. Артем Башлаков (Беларусь) – 82,48

Женщины

1. Эшли Колдуэлл (США) – 99,63

2. Даниэлла Скотт (Австралия) – 92,00

3. Кристина Спиридонова (Россия) – 81,27...

8. Александра Романовская (Беларусь) – 80,32...

26. Анна Гуськова (Беларусь) – 49,14

Как пропустить почти три года и вернуться победителем: история Антона Кушнира

 
 
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Белорус Антон Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.

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