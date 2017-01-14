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Фристайл. Кубок мира. Кушнир выиграл второй этап в сезоне
15.01.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорус Антон Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.
Фристайл
Акробатика
Кубок мира
США, Лейк-Плэсид
Мужчины
1. Антон Кушнир (Беларусь) – 120,36
2. Мак Боханнон (США) – 119,46
3. Максим Буров (Россия) – 107,32...
7. Станислав Гладченко (Беларусь) – 107,73...
9. Максим Густик (Беларусь) – 86,73...
21. Артем Башлаков (Беларусь) – 82,48
Женщины
1. Эшли Колдуэлл (США) – 99,63
2. Даниэлла Скотт (Австралия) – 92,00
3. Кристина Спиридонова (Россия) – 81,27...
8. Александра Романовская (Беларусь) – 80,32...
26. Анна Гуськова (Беларусь) – 49,14
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Белорус Антон Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.
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