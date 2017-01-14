В рамках регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги «Калгари Хитмэн» дома обыграли «Принс Джордж» (5:4).

Белорусский защитник хозяев Владислав Еременко вышел в стартовом звене и ассистировал при трех из пяти шайб своей команды и отметился коэффициентом полезности «+3».

В 31 матче текущего сезона на счету уроженца Витебска 11 (4+7) очков и коэффициент полезности «0».