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WHL. «Калгари» – «Принс Джордж». Еременко сделал 3 голевые передачи
15.01.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги «Калгари Хитмэн» дома обыграли «Принс Джордж» (5:4).
Белорусский защитник хозяев Владислав Еременко вышел в стартовом звене и ассистировал при трех из пяти шайб своей команды и отметился коэффициентом полезности «+3».
В 31 матче текущего сезона на счету уроженца Витебска 11 (4+7) очков и коэффициент полезности «0».
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В рамках регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги «Калгари Хитмэн» дома обыграли «Принс Джордж» (5:4).
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