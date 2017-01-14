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WHL. «Калгари» – «Принс Джордж». Еременко сделал 3 голевые передачи

15.01.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги «Калгари Хитмэн» дома обыграли «Принс Джордж» (5:4).

Белорусский защитник хозяев Владислав Еременко вышел в стартовом звене и ассистировал при трех из пяти шайб своей команды и отметился коэффициентом полезности «+3».

В 31 матче текущего сезона на счету уроженца Витебска 11 (4+7) очков и коэффициент полезности «0».

 
Теги: Витебск
 
 
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В рамках регулярного чемпионата Западной хоккейной лиги «Калгари Хитмэн» дома обыграли «Принс Джордж» (5:4).

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