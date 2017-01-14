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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокі» в гостях у «Нижнего Новгорода» и другие матчи

15.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Нижний Новгород – Цмоки-Минск
Дата проведения
15 января, 16.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча

 

Парма – Зенит
Дата проведения
15 января, 15.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

 

Автодор – Енисей
Дата проведения
15 января, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

 

БК Химки – Астана
Дата проведения
15 января, 17.00, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча

 

Калев – Локомотив-Кубань
Дата проведения
15 января, 18.00, «Саку Суурхалль»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 11-1, УНИКС – 10-2, Локомотив-Кубань – 9-2, Зенит – 8-3, Химки – 8-3, Астана – 6-5, ВЭФ – 6-5, Енисей – 5-7, Цмоки-Минск – 3-8, Автодор – 3-8, Нижний Новгород – 2-8, Калев – 2-9, Парма – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».

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