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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокі» в гостях у «Нижнего Новгорода» и другие матчи
15.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 11-1, УНИКС – 10-2, Локомотив-Кубань – 9-2, Зенит – 8-3, Химки – 8-3, Астана – 6-5, ВЭФ – 6-5, Енисей – 5-7, Цмоки-Минск – 3-8, Автодор – 3-8, Нижний Новгород – 2-8, Калев – 2-9, Парма – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 15 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі» сыграют на выезде с «Нижним Новгородом».
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