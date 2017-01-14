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Фристайл. Кубок мира. Кушнир вернул лидерство в общем зачете, Густик – 3-й
15.01.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Антон Кушнир в ночь с субботы на воскресенье
Фристайл
Кубок мира
Общий зачет
Мужчины
1. Антон Кушнир (Беларусь) – 208
1. Даниэлла Скотт (Австралия) – 260
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Антон Кушнир в ночь с субботы на воскресенье одержал победу на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.
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