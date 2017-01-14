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Фристайл. Кубок мира. Кушнир вернул лидерство в общем зачете, Густик – 3-й

15.01.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Антон Кушнир в ночь с субботы на воскресенье одержал победу на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Благодаря ней белорус вернул лидерство в общем зачете Кубка мира.

Фристайл

Кубок мира

Общий зачет

Мужчины

1. Антон Кушнир (Беларусь) – 208
2. Ци Гуанпу (Китай) – 180
3. Максим Густик (Беларусь) – 129
4. Мак Боханнон (США) – 128
5. Максим Буров (Россия) – 111
6. Ван Синди (Китай) – 105...
15. Станислав Гладченко (Беларусь) – 55...
20. Артем Башлаков (Беларусь) – 45


Женщины

1. Даниэлла Скотт (Австралия) – 260
2. Ксю Ментао (Китай) – 180
3. Эшли Колдуэлл (США) – 146
4. Любовь Никитина (Россия) – 139...
8. Анна Гуськова (Беларусь) – 95...
11. Александра Романовская (Беларусь) – 87

 
 
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Антон Кушнир в ночь с субботы на воскресенье одержал победу на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде.

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