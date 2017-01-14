Ведущий программы «Как есть» Алексей Михальченко раскритиковал экспозицию музея современной белорусской государственности. Среди прочего, Михальченко возмутило наполнение его спортивной составляющей.

– В музее используют видеоматериалы. Только не увидит среди них турист ни легендарной победной шайбы в ворота шведов, ни сочинского триумфа Дарьи Домрачевой. А ведь это были бы отличные иллюстрации государственной политики по поддержке спорта.

Вместо них – лыжный костюм Домрачевой на манекене со «Жданов» (рынок Ждановичи – Tribuna.com). Неужели многократная олимпийская чемпионка и Герой Беларуси не заслуживает скромной восковой фигуры в натуральную величину? Тем более, президент Беларуси. Если они, конечно, не против, – сказал Михальченко в эфире ОНТ.