﻿ Ведущий программы «Как есть»: «Неужели Домрачева и Лукашенко не заслуживают скромных восковых фигур в натуральную величину?». 21.by
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Ведущий программы «Как есть»: «Неужели Домрачева и Лукашенко не заслуживают скромных восковых фигур в натуральную величину?»

15.01.2017 12:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ведущий программы «Как есть» Алексей Михальченко раскритиковал экспозицию музея современной белорусской государственности. Среди прочего, Михальченко возмутило наполнение его спортивной составляющей.

– В музее используют видеоматериалы. Только не увидит среди них турист ни легендарной победной шайбы в ворота шведов, ни сочинского триумфа Дарьи Домрачевой. А ведь это были бы отличные иллюстрации государственной политики по поддержке спорта.

Вместо них – лыжный костюм Домрачевой на манекене со «Жданов» (рынок Ждановичи – Tribuna.com). Неужели многократная олимпийская чемпионка и Герой Беларуси не заслуживает скромной восковой фигуры в натуральную величину? Тем более, президент Беларуси. Если они, конечно, не против, – сказал Михальченко в эфире ОНТ.

 
 
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Ведущий программы «Как есть» Алексей Михальченко раскритиковал экспозицию музея современной белорусской государственности.

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