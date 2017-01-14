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Цилинская стала директором Центра олимпийской подготовки по велоспорту
15.01.2017 12:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Белорусская велогонщица Наталья Цилинская назначена директором Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по велосипедному спорту, сообщили Sputnik в Министерстве спорта и туризма Беларуси.
© Sputnik/ Владимир Нестерович
"На ее плечи ложатся многочисленные обязанности, связанные с подготовкой национальных команд по велоспорту, проведением спортивных мероприятий, организацией учебно-тренировочного процесса, плюс хозяйственные, финансовые, кадровые вопросы", – сказали в Минспорта.
Цилинская является бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года, восьмикратной чемпионкой мира, а также победительницей этапов кубка.
В настоящее время атлетка также является заместителем председателя ОО "Белорусская федерация велосипедного спорта" и спортивным директором ОО "Велосипедный клуб "Минск".
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Спортсменка будет заниматься подготовкой национальных команд, проведением спортивных мероприятий, организацией учебно-тренировочного процесса.
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