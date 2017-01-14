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Цилинская стала директором Центра олимпийской подготовки по велоспорту

15.01.2017 12:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Белорусская велогонщица Наталья Цилинская назначена директором Республиканского центра олимпийской подготовки (РЦОП) по велосипедному спорту, сообщили Sputnik в Министерстве спорта и туризма Беларуси.

Цилинская стала директором Центра олимпийской подготовки по велоспорту
© Sputnik/ Владимир Нестерович
Цилинская: на минском велокарнавале постараюсь быть в костюме

"На ее плечи ложатся многочисленные обязанности, связанные с подготовкой национальных команд по велоспорту, проведением спортивных мероприятий, организацией учебно-тренировочного процесса, плюс хозяйственные, финансовые, кадровые вопросы", – сказали в Минспорта.

Цилинская является бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года, восьмикратной чемпионкой мира, а также победительницей этапов кубка.

В настоящее время атлетка также является заместителем председателя ОО "Белорусская федерация велосипедного спорта" и спортивным директором ОО "Велосипедный клуб "Минск".

 
Теги: Минск
 
 
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Спортсменка будет заниматься подготовкой национальных команд, проведением спортивных мероприятий, организацией учебно-тренировочного процесса.

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