﻿ Белорус Антон Кушнир выиграл этап Кубка мира по фристайлу в США. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорус Антон Кушнир выиграл этап Кубка мира по фристайлу в США

15.01.2017 11:48 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 15 января. Белорусский олимпийский чемпион 2014 года по фристайлу Антон Кушнир 14 января выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.

Кушнир показал результат 120,36 балла. Вслед за белорусом расположились американец Мэк Боханнон (119,46) и россиянин Максим Буров (107,32).

Другие белорусы заняли следующие места: Станислав Гладченко — 7-е (107,73), Максим Густик — 9-е (86,73), Артем Башлаков — 21-е (82,48).

В женских соревнованиях на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде победила американка Эшли Колдуэлл (99,63). Лучшей из белорусок стала Александра Романовская, занявшая 8-е место (80,32). Анна Гуськова показала 26-й результат (49,14).
Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 15 января. Белорусский олимпийский чемпион 2014 года по фристайлу Антон Кушнир 14 января выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в американском...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Фристайл. Кубок мира. Кушнир вернул лидерство в общем зачете, Густик – 3-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика