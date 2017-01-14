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Белорус Антон Кушнир выиграл этап Кубка мира по фристайлу в США
15.01.2017 11:48 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 15 января. Белорусский олимпийский чемпион 2014 года по фристайлу Антон Кушнир 14 января выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.
Кушнир показал результат 120,36 балла. Вслед за белорусом расположились американец Мэк Боханнон (119,46) и россиянин Максим Буров (107,32).
Другие белорусы заняли следующие места: Станислав Гладченко — 7-е (107,73), Максим Густик — 9-е (86,73), Артем Башлаков — 21-е (82,48).
В женских соревнованиях на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде победила американка Эшли Колдуэлл (99,63). Лучшей из белорусок стала Александра Романовская, занявшая 8-е место (80,32). Анна Гуськова показала 26-й результат (49,14).
Александр Ванкович, БелаПАН.
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Минск, 15 января. Белорусский олимпийский чемпион 2014 года по фристайлу Антон Кушнир 14 января выиграл этап Кубка мира по лыжной акробатике в американском...
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