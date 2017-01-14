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Кушнир выиграл "золото" на этапе Кубка мира в Лэйк-Плэсиде

15.01.2017 13:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 янв – Sputnik. Белорусский фристайлист Антон Кушнир выиграл золотую медаль на на этапе Кубка мира по лыжной акробатике, прошедшем в Лэйк-Плэсиде (США).

Кушнир выиграл "золото" на этапе Кубка мира в Лэйк-Плэсиде
© Sputnik Рамиль Ситдиков
Этап Кубка мира по фристайлу: победил Кушнир

Белорусский спортсмен набрал 120,36 очка), второе место – у американца Мака Бохоннона (119,46), третье – у россиянина Макисма Бурова (107,32).

По результатам соревнований в Лэйк-Плэсиде Кушнир возглавил зачет Кубка (208 очков), следом за ним идет китаец Ци Гуанпю (180), третий – еще один белорусский фритайлист – Максим Густик (129).

Следующий этап Кубка мира в лыжной акробатике пройдет 3 февраля в Дир-Вэлли (США).

 
Теги: Минск
 
 
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По результатам соревнований в Лэйк-Плэсиде Кушнир возглавил зачет Кубка, следом за ним идет китаец Ци Гуанпю, третий – еще один белорусский фритайлист – Максим...

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