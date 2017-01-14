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ECHL. Фальковский забросил во втором матче подряд

15.01.2017 15:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» в гостях уступил «Манчестеру» (3:6).

Шайбой в составе проигравшей команды во второй игре подряд отметился белорусский защитник Степан Фальковский. Отметим, что в данном матче Фальковский дважды бросал по воротам и заработал коэффициент полезности «-2».

Роман Дюков также нанес два броска, но шайб не забросил и заработал коэффиент полезности «-1».

Таким образом, на счету Фальковского стало 7 (4+3) очков в 25 матчах при коэффициенте полезности «-4». Статистика Дюкова – 8 (2+6) очков в 32 встречах при коэффициенте полезности +11.

 
 
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В рамках регулярного чемпионата ECHL «Адирондак» в гостях уступил «Манчестеру» (3:6).

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