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Мартен Фуркад: «Каждая победа приближает меня к рекорду Бьорндалена»

15.01.2017 14:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Хорошо выиграть гонку в финишном спурте, но всегда еще лучше выиграть до него.

Что случилось сегодня с твоей стрельбой?

– Не знаю. Должен сказать, что три рубежа были очень хороши, и я не могу понять, что случилось на второй лежке, мне нужно поговорить с моим тренером.

Но сегодня шел сильный снег, и сосредоточиться на мишени было не так просто, как казалось. Не могу объяснить стрельбу на втором рубеже, но первая лежка и две стойки были вполне хороши.

Ты много отрабатываешь на тренировке смену темпа во время гонки? Твои атаки очень опасны для соперников…

– Да, мне нравится это делать. Многие спортсмены предпочитают держаться своего темпа, но я выиграл эту гонку уже перед последним кругом, потому что когда я выхожу со стрельбища с преимуществом в 10 секунд, этот отрыв слишком велик, чтобы его можно было отыграть.

Так что думаю, что эта стратегия сегодня сработала», – сказал Фуркад в эфире NRK.

«Каждая победа приближает меня к рекорду Бьорндалена из 12 выигранных гонок за сезон. Мне осталось две победы. Это звучит легко, но легко не будет.

Я не понимаю, почему дважды промахнулся на второй лежке. Мне нужно будет поговорить об этом с тренером. Это почти стоило мне победы в гонке. Я немного разочарован этим, но постараюсь выступить лучше в Антхольце», – цитирует Фуркада L’Equipe.

 
 
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Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

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