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Daily Mail: Родченков опасается за свою жизнь

15.01.2017 15:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков опасается за свою жизнь, утверждает Daily Mail.

Сообщается, что Родченков опасается вмешательства в свою жизнь со стороны администрации президента России Владимира Путина.

Напомним, что экс-глава Московской лаборатории сообщил о системе манипуляций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи. По его словам, подавляющее большинство российских спортсменов употребляло допинг во время Игр.

20 января на фестивале независимого кино Sundance Film Festival будет показан фильм американского режиссера Брайана Фогеля о допинге в России, в создании которого Родченков принимал участие.

 
 
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков опасается за свою жизнь, утверждает Daily Mail.

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