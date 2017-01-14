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ЧМ-2017. Групповой раунд. Беларусь против Саудовской Аравии и другие матчи
15.01.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Франция
Групповой раунд
Группа С
Саудовская Аравия – Беларусь
15 января, 22.45
Чили – Германия
15 января, 16.45
Группа А
Франция – Норвегия
15 января, 19.45
Бразилия – Япония
15 января, 22.45
Группа D
Аргентина – Швеция
15 января, 16.45
Бахрейн – Катар
15 января, 19.45
Группа B
Исландия – Тунис
15 января, 16.45
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Чемпионат мира Франция Групповой раунд Группа С Саудовская Аравия – Беларусь 15 января, 22.45 Чили – Германия 15 января, 16.45 Группа А Франция – Норвегия 15 января, 19.45...
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