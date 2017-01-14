﻿ ЧМ-2017. Групповой раунд. Беларусь против Саудовской Аравии и другие матчи. 21.by
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ЧМ-2017. Групповой раунд. Беларусь против Саудовской Аравии и другие матчи

15.01.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат мира

Франция

Групповой раунд

Группа С

Саудовская Аравия – Беларусь

15 января, 22.45

Чили – Германия

15 января, 16.45

Группа А

Франция – Норвегия

15 января, 19.45

Бразилия – Япония

15 января, 22.45

Группа D

Аргентина – Швеция

15 января, 16.45

Бахрейн – Катар

15 января, 19.45

Группа B

Исландия – Тунис

15 января, 16.45

 

 
 
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Чемпионат мира Франция Групповой раунд Группа С Саудовская Аравия – Беларусь 15 января, 22.45 Чили – Германия 15 января, 16.45 Группа А Франция – Норвегия 15 января, 19.45...

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