﻿ Скардино заняла 27-е место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, Домрачева не стартовала. 21.by
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Скардино заняла 27-е место в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, Домрачева не стартовала

15.01.2017 17:28 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 15 января. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино заняла 27-е место в гонке преследования в немецком Рупольдинге 15 января, в заключительный день пятого этапа Кубка мира.

Спортсменка ушла на десятикилометровую дистанцию 24-й и пришла к финишу с результатом 34 минуты 13,5 секунды, один раз промахнувшись при стрельбе (0+0+0+1).

В тройке сильнейших — победительница спринта финка Кайса Мякяряйнен (30.58,0; 0+0+1+0), чешка Габриэла Коукалова (+1.00,9; 2+0+0+0; стартовала второй) и француженка Мари Дорен-Абер (+1.23.1; 1+0+1+1; стартовала четвертой).

Ирина Кривко стала 39-й (+4.09,4; 1+0+0+1; стартовала 42-й). Дарья Домрачева, недавно вернувшаяся в биатлон и занявшая в спринте 13-е место, на дистанцию не вышла.

В мужской гонке преследования на 12,5 км Владимир Чепелин финишировал 29-м (35.34,7; 0+2+1+0; стартовал 17-м), Сергей Бочарников — 47-м (38.03,9; 1+2+0+1; стартовал 54-м). Награды завоевали француз Мартен Фуркад (33.57,5; 0+2+1+0; стартовал первым), норвежец Эмил-Хегле Свендсен (+18,3; без промахов; стартовал третьим) и чех Михал Крчмар (+19,5; без промахов; стартовал 29-м). Муж Домрачевой Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) стал 34-м (+2.22,2; 2+1+1+1; стартовал восьмым).

В общем зачете Кубка мира у женщин впереди Коукалова (587 очков), Мякяряйнен (568) и немка Лаура Дальмайер (555). Скардино на 23-м месте (195), Кривко — на 34-м (116), Дарья Юркевич — на 53-м (48), Домрачева — на 57-м (39), Надежда Писарева — на 84-м (2).

У мужчин впереди Фуркад (730), немец Зимон Шемпп (446) и Антон Шипулин из России (440). Чепелин — на 42-м месте (100), Роман Елётнов — на 72-м (7), Бочарников — на 76-м (5), Максим Воробей — на 87-м (1), Бьорндален — на восьмом (352).

Шестой этап КМ пройдет 19—22 января в Антхольце (Италия).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 января. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино заняла 27-е место в гонке преследования в немецком Рупольдинге 15 января, в заключительный день пятого...

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