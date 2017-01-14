|
БАТЭ объявил о продлении контракта с Родионовым
15.01.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ подтвердил
В сезоне-2016 Родионов забил 15 голов в чемпионате Беларуси и вместе с партнером по команде Михаилом Гордейчуком стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.
Напомним, Родионов присоединился к «желто-синим» в 2006 году и с тех пор в каждом сезоне примеряет золотые награды чемпионата Беларуси, каковых собрал уже 11.
Форвард сыграл за БАТЭ 379 матчей, забил 151 мяч и сделал 68 голевых передач (чемпионат – 243/110+44, Кубок – 43/20+10, Суперкубок – 5/1+0, Лига чемпионов – 62/15+11, Лига Европы – 26/5+3).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ подтвердил информацию о продлении контракта с нападающим Виталием Родионовым.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии