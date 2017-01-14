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БАТЭ объявил о продлении контракта с Родионовым

15.01.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ подтвердил информацию о продлении контракта с нападающим Виталием Родионовым.

В сезоне-2016 Родионов забил 15 голов в чемпионате Беларуси и вместе с партнером по команде Михаилом Гордейчуком стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

Напомним, Родионов присоединился к «желто-синим» в 2006 году и с тех пор в каждом сезоне примеряет золотые награды чемпионата Беларуси, каковых собрал уже 11.

Форвард сыграл за БАТЭ 379 матчей, забил 151 мяч и сделал 68 голевых передач (чемпионат – 243/110+44, Кубок – 43/20+10, Суперкубок – 5/1+0, Лига чемпионов – 62/15+11, Лига Европы – 26/5+3).

 

 
 
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БАТЭ подтвердил информацию о продлении контракта с нападающим Виталием Родионовым.

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