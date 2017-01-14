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Чемпионат Испании. «Севилья» против «Реала» и другие матчи

15.01.2017 16:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 18-м туре примеры «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» (5:0), а «Атлетико» одолел «Бетис» (1:0). 

Сегодня «Реал» проведет выездной матч против «Севильи».

Чемпионат Испании

18-й тур

Леганес – Атлетик 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
14 января, 15.00, «Бутарке»
превью матча онлайн статистика
ЛеганесШампань, Диас, Мантовани, Инсуа, Марин, Перес, Тимор, Рамос (Шимановски, 44), Пирес, Мачис (Лусиано, 74), Герреро.
АтлетикИрайсос, Иньиго Лекуэ, Боведа, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе (Беньят, 46), Итурраспе, Иньяки Уильямс (Сусаета, 57), Рауль Гарсия, Муниаин (Де Маркос, 85), Адурис.
Предупреждения:
Диас (51), Адурис (65), Перес (67), Рауль Гарсия (69), Беньят (80), Инсуа (89).
Барселона – Лас-Пальмас 5:0 (1:0, 4:0)
Дата проведения
14 января, 18.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Суарес, 2:0 – 52 Месси, 3:0 – 57 Суарес, 4:0 – 59 Туран, 5:0 – 80 Алеиш Видаль.
Барселонатер Стеген, Алеиш Видаль, Маскерано, Умтити, Альба, Андре Гомеш (Ракитич, 62), Бускетс (Матье, 73), Рафинья, Месси, Суарес (Пако Алькасер, 68), Туран.
Лас-ПальмасВарас, Маседо, Гарсия Сантана (Артилес, 34), Лемос, Элдер Лопеш, Эль-Жар (Ливая, 74), Гомес (Гарсия, 62), Меса, Домингес, Виера, Боатенг.
Предупреждения:
Меса (2), Рафинья (25), Маскерано (29), Андре Гомеш (32), Элдер Лопеш (41), Боатенг (55), Ливая (77).
Атлетико – Бетис 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
14 января, 20.30, «Висенте Кальдерон»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 8 Гайтан.
АтлетикоМойя, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке, Гайтан (Феррейра Карраско, 63), Гризманн (Хименес, 90), Торрес (Гамейро, 70).
БетисАдан, Пиччини, Пеццелья, Донк, Рамирес (Матиас Науэль, 70), Дурмиси, Мартен, Брашанац (Санчес, 66), Себальос, Рубен Кастро, Алегрия (Зозуля, 82).
Предупреждения:
Пиччини (61), Врсалько (69), Алегрия (79), Себальос (89).
Депортиво – Вильярреал 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
14 января, 22.45, «Риасор»
превью матча онлайн статистика
ДепортивоТытонь, Лауре, Аррибас, Сидней, Наварро, Гильерме, Борхес, Морено (Борха Валье, 76), Чолак, Луизинью, Андоне (Хоселу, 83).
ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Хосе Анхель, Дос Сантос, Тригерос, Сориано, Кастильехо, Пато (Ндиайе, 86), Борре (Марио Гонсалес, 68).
Предупреждение:
Тригерос (79).
Валенсия – Эспаньол 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
15 января, 14.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Монтойя, 2:0 – 73 Санти Мина, 2:1 – 85 Лопес Сильва.
ВаленсияДиего Алвес, Гарай, Гайя, Монтойя, Адерлан Сантос (Суарес, 89), Солер, Перес, Парехо, Нани, Санти Мина (Баккали, 90), Мунир (Жоау Канселу, 67).
ЭспаньолЛопес, Дуарте, Кариколь, Рейес, Хави Фуэго, Севилья (Рейес, 69), Хурадо, Лопес Сильва, Перес, Васкес (Мелендо, 54), Морено.
Предупреждения:
Солер (54), Парехо (56), Гайя (57), Мунир (59), Диего Алвес (75).
Сельта – Алавес
Дата проведения
15 января, 18.15, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика
СельтаБланко, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Фонтас, Васс, Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас, Гвидетти.
АлавесПачеко, Феддаль, Лагуардиа, Тео, Фемения, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Камараса, Мендес, Ибаи Гомес, Дейверсон.
Спортинг Хихон – Эйбар
Дата проведения
15 января, 20.30, «Эль Молиньон»
превью матча онлайн статистика
Гранада – Осасуна
Дата проведения
15 января, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика
Севилья – Реал Мадрид
Дата проведения
15 января, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча текстовый онлайн статистика
Малага – Реал Сосьедад
Дата проведения
16 января, 22.45, «Ла Росаледа»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
Ссылка на источник 28
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В 18-м туре примеры «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» (5:0), а «Атлетико» одолел «Бетис» (1:0).

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