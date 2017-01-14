|
Чемпионат Испании. «Севилья» против «Реала» и другие матчи
- Размер текста:
- A
- A
- A
В 18-м туре примеры «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» (5:0), а «Атлетико» одолел «Бетис» (1:0).
Сегодня «Реал» проведет выездной матч против «Севильи».
Чемпионат Испании
18-й тур
- Дата проведения
-
14 января, 15.00, «Бутарке»
Леганес –
Шампань, Диас, Мантовани, Инсуа, Марин, Перес, Тимор, Рамос (Шимановски, 44), Пирес, Мачис (Лусиано, 74), Герреро.
Атлетик –
Ирайсос, Иньиго Лекуэ, Боведа, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе (Беньят, 46), Итурраспе, Иньяки Уильямс (Сусаета, 57), Рауль Гарсия, Муниаин (Де Маркос, 85), Адурис.
- Предупреждения:
-
Диас
(51), Адурис
(65), Перес
(67), Рауль Гарсия
(69), Беньят
(80), Инсуа
(89).
- Дата проведения
-
14 января, 18.15, «Камп Ноу»
- Голы:
-
1:0 –
14 Суарес,
2:0 –
52 Месси,
3:0 –
57 Суарес,
4:0 –
59 Туран,
5:0 –
80 Алеиш Видаль.
Барселона –
тер Стеген, Алеиш Видаль, Маскерано, Умтити, Альба, Андре Гомеш (Ракитич, 62), Бускетс (Матье, 73), Рафинья, Месси, Суарес (Пако Алькасер, 68), Туран.
Лас-Пальмас –
Варас, Маседо, Гарсия Сантана (Артилес, 34), Лемос, Элдер Лопеш, Эль-Жар (Ливая, 74), Гомес (Гарсия, 62), Меса, Домингес, Виера, Боатенг.
- Предупреждения:
-
Меса
(2), Рафинья
(25), Маскерано
(29), Андре Гомеш
(32), Элдер Лопеш
(41), Боатенг
(55), Ливая
(77).
- Дата проведения
-
14 января, 20.30, «Висенте Кальдерон»
- Гол:
-
1:0 –
8 Гайтан.
Атлетико –
Мойя, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке, Гайтан (Феррейра Карраско, 63), Гризманн (Хименес, 90), Торрес (Гамейро, 70).
Бетис –
Адан, Пиччини, Пеццелья, Донк, Рамирес (Матиас Науэль, 70), Дурмиси, Мартен, Брашанац (Санчес, 66), Себальос, Рубен Кастро, Алегрия (Зозуля, 82).
- Предупреждения:
-
Пиччини
(61), Врсалько
(69), Алегрия
(79), Себальос
(89).
- Дата проведения
-
14 января, 22.45, «Риасор»
Депортиво –
Тытонь, Лауре, Аррибас, Сидней, Наварро, Гильерме, Борхес, Морено (Борха Валье, 76), Чолак, Луизинью, Андоне (Хоселу, 83).
Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Хосе Анхель, Дос Сантос, Тригерос, Сориано, Кастильехо, Пато (Ндиайе, 86), Борре (Марио Гонсалес, 68).
- Предупреждение:
-
Тригерос
(79).
- Дата проведения
-
15 января, 14.00, «Месталья»
- Голы:
-
1:0 –
17 Монтойя,
2:0 –
73 Санти Мина,
2:1 –
85 Лопес Сильва.
Валенсия –
Диего Алвес, Гарай, Гайя, Монтойя, Адерлан Сантос (Суарес, 89), Солер, Перес, Парехо, Нани, Санти Мина (Баккали, 90), Мунир (Жоау Канселу, 67).
Эспаньол –
Лопес, Дуарте, Кариколь, Рейес, Хави Фуэго, Севилья (Рейес, 69), Хурадо, Лопес Сильва, Перес, Васкес (Мелендо, 54), Морено.
- Предупреждения:
-
Солер
(54), Парехо
(56), Гайя
(57), Мунир
(59), Диего Алвес
(75).
- Дата проведения
-
15 января, 18.15, «Балайдос»
Сельта –
Бланко, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Фонтас, Васс, Радоя, Диас, Бонгонда, Аспас, Гвидетти.
Алавес –
Пачеко, Феддаль, Лагуардиа, Тео, Фемения, Маркос Льоренте, Ману Гарсия, Камараса, Мендес, Ибаи Гомес, Дейверсон.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица примеры
Статистика примеры
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 18-м туре примеры «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» (5:0), а «Атлетико» одолел «Бетис» (1:0).
-
Дом в деревне для минчанина - 3. Как продать квартиру и заказать на эти деньги каркасный дом?
09:00, Tut.by
-
В Минске микроавтобус вылетел на остановку и сбил двух женщин
19:56, Tut.by
-
Как выглядит Угольское месторождение нефти с высоты птичьего полета
19:54, Sputnik Беларусь
-
Домрачева не примет участия в гонке преследования
16:17, Tribuna.com
-
Кто главный тормоз развития экономики страны?
15:18, Tut.by
-
7 изобретений, которые появились намного раньше, чем вы думаете
03:10, Flytothesky
-
Народный карнавал "Коники", или Как щедруют на старый Новый год в Давид-Городке
07:53, Tut.by
-
Миллиарды на еде. Сколько Беларусь зарабатывает на поставках молока, мяса, рыбы и водки
11:33, Tut.by
-
8 вещей, которые нельзя прекращать делать в своей жизни. Никогда!
20:01, Flytothesky
-
Видеофакт: "полицейский" разворот Opel на трассе в Дрогичинском районе
11:50, Sputnik Беларусь
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
- Три женские привычки, которые отпугивают мужчин
09.01.2017,
Flytothesky
- Депутат Канопацкая: Декрет о тунеядцах должен быть отменен без всяких оговорок
10.01.2017,
Tut.by
- Белорусских силовиков ждет оптимизация
13.01.2017,
Mir24.TV Belarus
- Ночь, бездомные, мороз. Как журналист переночевал на свалке при температуре -30°C
10.01.2017,
Tut.by
- Последнее желание умирающего бездомного
11.01.2017,
Flytothesky
- Вырастут ли зарплаты и кому грозят сокращения? Эксперты - о рынке труда в 2017 году
10.01.2017,
Tut.by
- Лиха беда начало: Свобода о Домрачевой и не только
09.01.2017,
Sputnik Беларусь
Комментарии