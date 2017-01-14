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Кучук возглавил «Сталь»
15.01.2017 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Леонид Кучук назначен главным тренером «Стали».
57-летний белорусский специалист сегодня подписал контракт с клубом из Каменского. Срок соглашения пока неизвестен.
В Украине Кучук известен по работе с киевским «Арсеналом».
После первой части сезона команда занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.
Ранее сообщалось о том, что Кучук входил в список кандидатов на пост тренера сборной Беларуси.
Фото: fhcstal.com
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Леонид Кучук назначен главным тренером «Стали».
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