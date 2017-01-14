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Кучук возглавил «Сталь»

15.01.2017 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Леонид Кучук назначен главным тренером «Стали».

57-летний белорусский специалист сегодня подписал контракт с клубом из Каменского. Срок соглашения пока неизвестен.

В Украине Кучук известен по работе с киевским «Арсеналом».

После первой части сезона команда занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось о том, что Кучук входил в список кандидатов на пост тренера сборной Беларуси.

Кучук возглавил «Сталь»

Фото: fhcstal.com

 

 

 
 
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Леонид Кучук назначен главным тренером «Стали».

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