Леонид Кучук назначен главным тренером «Стали».

57-летний белорусский специалист сегодня подписал контракт с клубом из Каменского. Срок соглашения пока неизвестен.

В Украине Кучук известен по работе с киевским «Арсеналом».

После первой части сезона команда занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось о том, что Кучук входил в список кандидатов на пост тренера сборной Беларуси.





Фото: fhcstal.com