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Защитник «Крумкачоў» Калугин пройдет просмотр в «Карпатах»
15.01.2017 19:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский защитник «Крумкачоў» Михаил Калугин пройдет просмотр в «Карпатах».
Напомним, главный тренер львовского клуба Олег Дулуб знаком с футболистом по работе с «Крумкачами».
Подробную статистику выступлений Калугина смотрите здесь.
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Украинский защитник «Крумкачоў» Михаил Калугин пройдет просмотр в «Карпатах».
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