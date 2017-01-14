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Экстралига. Робинсон покинул «Шахтер»
15.01.2017 21:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков сообщил, что темнокожий канадский нападающий
«Робинсон покинул расположение клуба. К сожалению, его интересы пошли вразрез с интересами команды. И поэтому мы приняли решение расстаться с Робинсоном», – сказал Цыплаков.
Нападающий провел в составе клуба 17 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.
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Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков сообщил, что темнокожий канадский нападающий Натан Робинсон покинул клуб.
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