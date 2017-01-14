Главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков сообщил, что темнокожий канадский нападающий Натан Робинсон покинул клуб.

«Робинсон покинул расположение клуба. К сожалению, его интересы пошли вразрез с интересами команды. И поэтому мы приняли решение расстаться с Робинсоном», – сказал Цыплаков.

Нападающий провел в составе клуба 17 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

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